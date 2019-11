Nach der zweitägigen Verschnaufpause schalteten die europäischen Börsen gestern wieder in den Vorwärtsmodus und konnten den Tag mit Zuwächsen beenden. Dem Aktienmarkt halfen am Dienstag unter anderem Gerüchte, dass die USA die Entscheidung über eine Strafzölle auf EU-Importfahrzeuge erneut verschieben könnte. Positive Impulse gab es auch von der Konjunkturseite und aus dem asiatischen Handel, die vom ZEW-Index wiedergegebenen Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten waren wesentlich besser als erwartet ausgefallen, in Hongkong setzten sich die Unruhen zwar fort, die Börsen dort erholten sich aber von ihrem Vortags-Kursrutsch. So konnte der EuroStoxx 50 um 0,4% zulegen und erreichte den höchsten Stand seit dem Frühsommer ...

