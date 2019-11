Der Euro hat am Mittwoch in der Früh gegen den US-Dollar wenig verändert tendiert. Um 9 Uhr hielt der Euro bei 1,1010 Dollar nach 1,1015 USD beim Richtkurs vom Dienstag. In New York hatte der Euro gegen 22 Uhr zuletzt mit 1,1010 Dollar notiert.Zur Wochenmitte richtet sich die Aufmerksamkeit auf Inflationsdaten unter anderem aus Deutschland, Großbritannien und den USA. Die US-Inflation hat hohe Bedeutung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...