Aktien-Anleger sind nach jüngsten Aussagen zum Handelsstreit ernüchtert. Zahlreiche Unternehmen legen Zahlen vor. Der Autozulieferer Leoni enttäuscht.

Der Dax ist am Mittwoch tiefer in den Handel gestartet. Am Morgen notierte er 0,14 Prozent im Minus bei 13.264 Punkten. Am Vortag hatte der deutsche Leitindex noch ein neues Jahreshoch bei 13.308 Zählern erreicht.

Nach Äußerungen Donald Trumps zum Handelsstreit mit China am Dienstagabend im New Yorker Wirtschaftsclub sind Anleger ernüchtert. Zwar sagte der US-Präsident, ein Vertrag könne bald abgeschlossen werden und wiederholte seine Ankündigung, die Unterzeichnung eines Teilabkommens stehe kurz bevor. Allerdings werde er einem Vertrag nur zustimmen, wenn er gut für die USA sei. Wenn es keine Einigung gebe, würden US-Zölle auf China-Importe deutlich erhöht.

Die US-Märkte schlossen nach der Rede kaum verändert, der Standardwerteindex Dow Jones stagnierte bei 27.691 Punkten. Auch in Asien hielten sich Anleger zurück. Der japanische Nikkei sank wegen zusätzlicher Belastungen durch erneute Unruhen in Hong Kong um fast ein Prozent.

Für Anleger, die in Autowerte investiert sind, ist eine Ankündigung Elon Musks von Dienstagabend bemerkenswert. Der Tesla-Chef tauchte überraschend bei der Verleihung des Preises "Goldenes Lenkrad" in Berlin auf und erklärte dort, er wolle eine Fabrik in Berlin bauen. Die Autofabrik werde Musk zufolge in der Nähe des neuen Berliner Flughafens BER entstehen. So will Musk womöglich von der hohen Qualifikation der deutschen Automobilindustrie profitieren. "Jeder weiß, dass deutsches Ingenieurswesen herausragend ist", sagte er in Interviews in Berlin.

Darüber hinaus legen an diesem Mittwoch erneut zahlreiche Unternehmen ihre Zahlen vor: Der Immobilienkonzern Deutsche Wohnen hat seinen operativen Gewinn in den ersten neun Monaten des Jahres trotz der Debatte um mehr Schutz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...