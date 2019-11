Die KHS GmbH und die Ferrum AG starten im November 2019 eine Kooperation im Dosenverschließergeschäft - fokussiert auf Getränke für den US-amerikanischen Markt. Ziel ist die Intensivierung einer seit Jahren erfolgreichen Partnerschaft.Vor allem in den Bereichen Forschung und Entwicklung sowie Service wollen die Unternehmen durch die engere Zusammenarbeit vom Know-how des Partners profitieren. Bereits seit Jahren bietet KHS seinen Kunden Dosenverschließer von Ferrum, einem der führenden Hersteller von Verschließautomaten, an. Mit der Kooperation plant der Systemanbieter sein Know-how in diesem ...

