Zürich (awp) - Die Aktien des Telekomanbieters Sunrise fallen am Mittwoch im frühen Geschäft in einem negativen Gesamtmarkt icht gross aus. Am Morgen hatte das Unternehmen solide Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt. Zuvor wurde in der Nacht auf den heutigen Dienstag der Abbruch der Verhandlungen mit Liberty Global zur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...