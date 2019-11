"Wir setzen uns ein für weniger Plastikverbrauch in Hessen, weniger Plastikmüll in der Umwelt, weniger Mikroplastik und mehr Wiederverwendung und Recycling." Das sagte gestern Hessens Umweltministerin Priska Hinz (Grüne) in Wiesbaden bei der Vorstellung einer Strategie zur Plastikvermeidung. Im Januar startet Hessen eine neue Plattform "Plastikvermeidung im Einzelhandel". Die Branchen Lebensmittel, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...