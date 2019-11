Der World Energy Outlook der Internationalen Energieagentur IEA wird jedes Jahr im November mit Spannung erwartet. Und längst liest sich der Zukunftsbericht nicht mehr als lineare, einsträngige Prognose, sondern spannt einen Fächer an verschiedenen möglichen Szenarien und Entwicklungen auf. In der aktuellen Ausgabe sind es drei Szenarien, die auf verschiedenen Annahmen fußen und für die die IEA mögliche Konsequenzen nennt.

Den Weg, auf dem sich die Welt gerade befindet, zeigt das Current Policies Scenario, das ein grundlegendes Bild davon vermittelt, wie sich globale Energiesysteme entwickeln würden, wenn die Regierungen ihre bestehende Politik nicht ändern würden. In diesem Szenario steigt die Energienachfrage bis 2040 um 1,3% pro Jahr, was zu Spannungen in allen Aspekten der Energiemärkte und einem anhaltend starken Aufwärtstrend der energiebedingten Emissionen führt.

Angekündigte politische Maßnahmen sind weit von nachhaltiger Energiezukunft weg

Das Stated Policies Scenario (früher New Policies Scenario), berücksichtigt neben den bestehenden Maßnahmen auch die heutigen politischen Absichten und Ziele. Die in diesem Szenario skizzierte Zukunft ist noch weit vom Ziel einer sicheren und nachhaltigen Energiezukunft ...

