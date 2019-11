In diesen Tagen kann man sich schon einmal verwundert die Augen reiben. Obwohl sich viele mental noch immer im Krisenmodus befinden, eilen die Börsen von Rekord zu Rekord. Sogar der vergleichsweise schläfrige DAX hat sich angeschickt, sein Allzeithoch ins Visier zu nehmen. In den USA wurden dagegen schon in dieser Woche neue Höchstkurse registriert. Mit der Saisonalität alleine scheint uns diese Entwicklung allerdings nur unzureichend erklärt. Neben der lockeren Geldpolitik ist es vor allem die Aussicht auf einen Handels-Deal zwischen China und den USA, die die Anleger zu Käufen animiert. Der Druck außerhalb des Kessels Angesichts eines DAX, der auf ein Jahresplus von 30 % zusteuert, nimmt der Druck auf viele Fondsmanager spürbar ...

