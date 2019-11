Mit dem 3D-Druck kommen Produktion und Jobs aus Asien zurück. Soweit die Theorie. Jetzt macht Adidas seine Hightech-Werke in Bayern und den USA dicht. Und nun?

Ziemlich genau drei Jahre lang hat Kasper Rorsted das Experiment laufen lassen. Jetzt hat der Vorstandschef von Adidas einem der wichtigsten Vorzeigeprojekte des Sportkonzerns den Stecker gezogen. Spätestens im kommenden April machen die PR-trächtig "Speedfactories" getauften Fabriken im fränkischen Ansbach und in der US-Metropole Atlanta dicht.

Rorsteds Entscheidung steht für das Scheitern eines kühnen Plans: Eigentlich sollte die Produktion von Turnschuhen mithilfe von 3D-Druckern in den Westen zurückgeholt werden. Darum erlangt der Entschluss über den Adidas-Konzern hinaus Bedeutung. Die Welthandelsorganisation schätzt, dass 3D-Drucker bis 2060 20 Prozent des Welthandels ersetzen. Ökonomen wittern die Rückkehr von Produktion und Arbeitsplätzen aus Niedriglohnländern wie China und Vietnam in Hochlohnländer wie Deutschland und die USA. Widerlegt Rorsted nicht ihre These?

Schließlich ging es in den Speedfactories genau darum. Auf 4600 Quadratmetern Produktionsfläche in Ansbach sollten Roboter und andere Maschinen den Anteil von Handarbeit bei der Herstellung von Sportschuhen auf ein Minimum reduzieren. Rorsted sah darin mehrere Vorteile. Statt sein wichtigstes Produkt langwierig in Containern über die Weltmeere zu schippern, wollte Adidas Sportschuhe direkt in den Absatzmärkten fertigen. Das sollte im Idealfall zu einer Zeitersparnis von mehreren Wochen führen.

Mehr Tempo versprach sich Adidas schon bei Entwurf und Design der Treter: Dank der neuen Technik sollten lange Vorlaufzeiten von bis zu 18 Monaten Vergangenheit sein. Die Idee: Kunden bestellen morgens ihren individuellen Schuh, abends nehmen sie das Paar in Empfang. Teure Lagerbestände und margenschädigende Ramschaktionen für unverkaufte Schuhe wären Geschichte.Trotzdem folgt nun die Kehrtwende. Statt wie bisher in Ansbach setzen künftig Zulieferbetriebe in China und Vietnam die wesentlichen Ideen der Speedfactories um. Im Kern geht es dabei um den Schritt, der ...

