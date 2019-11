(wirtschaftsinformation.ch) - Die Royal Bank of Canada hat heute Morgen das Kursziel von RICHEMONT (CHF 72.56) von CHF 90 auf CHF 88 gesenkt. Weil der zuständige Branchenexperte weiterhin ein Aufwärtspotenzial von +21% sieht, hat er die Kaufempfehlung bestätigt. Der Luxusgüterhersteller stehe erheblichen Problemen bei der Ertragsentwicklung gegenüber, heisst es im aktuellen Research-Kommentar. Am meisten Kopfschmerzen bereite die Schwäche in Hongkong. Dazu kämen aber auch hohe Investitionen in den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...