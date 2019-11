Mit der Einführung autonom fahrender Fahrzeuge steigen die Anforderungen an die Qualitätssicherung und -dokumentation in der Produktion von Bordnetzen sprunghaft an. Zur Sicherung und zum Nachweis von Qualitätsstandards müssen Hersteller für jedes verwendete Bauteil nun eine durchgängige Rückverfolgbarkeit (Traceability) sicherstellen.

Vor diesem Hintergrund untersuchten DiIT und der Lehrstuhl für Fertigungsautomatisierung und Produktionssystematik an der FAU die Implementierung von "Digitalen Zwillingen" in der Bordnetzproduktion. Diese Zwillinge bilden eine durchgängige Prozessdatenkette der Bordnetze ab und ermöglichen damit eine 100-prozentige Rückverfolgbarkeit.

Die zentralen Ergebnisse der Projekts:

Mit den derzeitigen Prozessabläufen ist eine durchgängige Traceability nicht zu gewährleisten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...