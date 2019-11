Der chinesische Onlinehändler Alibaba will in der Woche nach dem 20. November an die Hongkonger Börse gehen. Der IPO ist nicht nur finanziell wichtig.

Die Hongkonger Börse hat dem E-Commerce-Giganten Alibaba die Erlaubnis erteilt, eine Zweitnotierung vorzunehmen. Das berichtete am Mittwoch die in Hongkong ansässige englischsprachige Tageszeitung South China Morning Post (SCMP), die 2016 von Alibaba gekauft wurde. In dieser Woche wolle das Unternehmen in einer Roadshow abklopfen, wie groß das Interesse von institutionellen sowie privaten Anlegern sein.

Der konkrete Preis solle am 20. November festgelegt werden, der Börsengang selbst werde in der darauffolgenden Woche stattfinden, zitiert die SCMP mit der Angelegenheit vertraute Personen. Insgesamt hoffe das Unternehmen, zwischen 10 und 15 Milliarden Dollar einzusammeln. Die Hongkonger Börse lehnte einen Kommentar ab.

Konsortialbanken des Börsengangs sollen die China International Capital Corporation und die Credit Suisse sein. Daneben sind auch Citigroup, JP Morgan Chase und Morgan Stanley beteiligt.

Gerüchte über eine geplante Zweitnotierung Alibabas in Hongkong waren bereits seit Monaten zirkuliert. Eigentlich war die Notierung schon für den Sommer dieses Jahres geplant gewesen, musste dann aber aufgrund der bereits seit fünf Monate andauernden Proteste in der chinesischen Sonderverwaltungszone verschoben werden.

Die Proteste sind jüngst erneut eskaliert. An diesem Mittwoch haben Demonstranten in Hongkong zum dritten Tag in Folge Teile des Berufsverkehrs lahmgelegt, zahlreiche U-Bahn-Stationen mussten geschlossen werden und mehrere Universitäten und Schulen sagten den Unterricht ab. Am Dienstag war es zu gewaltsamen Zusammenstößen auf dem Campus der China University Hong Kong gekommen.

In Folge der anhaltenden Proteste ist Hongkong in eine Rezession gerutscht. ...

