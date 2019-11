Inwieweit es jedoch gelingen werde, die unterschiedlichen Anforderungen der Nutzer an dieses Projekt gleichzeitig so zu erfüllen, dass der Erfolg am Markt möglich werde, das könne sich erst mit der Erarbeitung der Details abschließend zeigen, meint der Industrieverband der Digitalwirtschaft. Die Frage nach der Sicherheit zentraler Infrastruktur sowie der einseitigen Abhängigkeit in der digitalen Welt habe sich zuletzt etwa durch Handelskonflikte noch einmal völlig neu gestellt, heißt es bei Bitkom. Der Verbandspräsident Achim Berg erklärte dazu: "Ob man will oder nicht, wir müssen uns jetzt fragen: Wo müssen wir digitale Souveränität zurückerlangen?" Gaia-X solle von Anfang an europäisch gedacht werden. Zudem müssten Funktionalität, Nutzerfreundlichkeit und Kosten im Wettbewerb bestehen können. "Wenn Gaia-X zum Erfolg werden soll, muss die öffentliche Hand eine Vorreiterrolle einnehmen", so Berg weiter.

