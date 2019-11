Ich habe kürzlich in das von Meike Schreiber und Angelika Slavik verfasste Buch "Money Queens" reingelesen. Beim Überfliegen hat es mich vorerst nicht besonders angesprochen, da es meiner Meinung nach sehr vorurteilbelastet ist und den Eindruck hinterlässt, dass Frauen immer chaotisch sind, sich nur für shoppen und feiern interessieren oder dafür "billig einzukaufen und teuer auszusehen". Doch vielleicht spricht viele Frauen dieser liebliche Schreibstil an und Inhaltich gibt das Buch auf jeden Fall viel her. Es wird gut verständlich und in kleinen Schritten beschrieben, wie man seine Finanzen richtig verwalten kann. Auch wenn Geld nicht alles ist, ist es trotzdem wichtig und es erleichtert das Leben, wenn man Ordnung in seinen ...

