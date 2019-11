Teslas Pläne in Berlin sind keine Kriegserklärung an die deutschen Autohersteller. Wenn die Autoindustrie bereit ist, vom Champion zu lernen und den Wettkampf aufzunehmen, ist es eine große Chance für die Leitindustrie.

Im Trubel um die Tesla-Fabrik, die in den kommenden zwei Jahren in Berlin hochgezogen werden soll, ist die vielleicht noch interessantere Nachricht fast untergegangen: Der kalifornische Autobauer will in Berlin auch ein Design- und Entwicklungszentrum errichten. Tesla-Chef Elon Musk will nicht nur den hiesigen Markt mit amerikanischen Autos fluten, weil der Transport von Pkw um die halbe Welt teuer und klimaschädlich ist. Er will in Deutschland forschen und entwickeln, will den "Made in Germany"-Anteil seiner Modelle erhöhen, weil er die deutschen Ingenieurtugenden zu schätzen weiß.

"Deutschland baut großartige Autos" - so umschmeichelte der E-Auto-Pionier die deutschen Automanager, als er bei der Verleihung des Goldenen Lenkrads die Bombe mit der Berliner Tesla-Fabrik platzen ließ.

Es ist nicht immer ganz leicht, bei Elon Musk Ernstes vom Satirischen zu trennen. In diesem Fall aber dürfte das Loblied auf die Deutschen ernst gemeint gewesen sein. Denn Musk musste ...

Den vollständigen Artikel lesen ...