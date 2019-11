Zudem hat der Hersteller besonders großen Wert auf die Montagefreundlichkeit, Langlebigkeit und Geräuschdämpfung gelegt. Zu den cleveren Produktdetails gehört beispielsweise die schnelle Rahmensteg-Verriegelung oder das Regalträgersystem, das sich beidseitig öffnen lässt.

Die neue Energiekette MP 420 von Murrplastik Systemtechnik gehört zu der Energiekettenserie Evoline zum Führen, Schützen und Kennzeichnen von Kabeln. Die wichtigsten Vorteile dieser neuen Energiekette sind:

Schnelle und einfache Rahmensteg-Verriegelung (Evolock)

Regalträgersystem von oben und unten zu öffnen (Evorack)

Äußere Geräuschdämpfung optional (Evoshox)

Verschleißmarkierer zeigen kritische Abnutzungsgrenze an (Evocontrol)

Rahmenstege haben eine Buchstaben-Kennzeichnungsleiste

Besonders glatte Oberflächen vermindern den Leitungsverschleiß

Stabile Seitenglieder sorgen für hohe Lebensdauer bei Querbeschleunigung

Zusätzliche innere Geräuschdämpfer optional

Flexibles Regalsystem mit variablen Regalböden

Haltersysteme für nachträgliche Erweiterungen

Die Energiekette ist mit der Evolock-Rahmensteg-Verriegelung (Bild 2) ausgestattet. Sie besteht aus einem roten Verriegelungsschieber mit dem sich die Energiekette einfach und schnell öffnen und schließen lässt. Dies ist auch möglich, wenn die Energiekette in einer Ablegewanne geführt wird. Der Vorteil ist eine große Zeitersparnis, weil die Energiekette nicht aus der Wanne herausgenommen werden muss. Das Öffnen der Rahmenstege ist auch bei montierten Gleitschuhen im Innenbogen oder mit Dämpfungsschuhen im Außenbogen möglich. Die Evolock-Rahmensteg-Verriegelung ist sowohl am Innenbogen als auch am Außenbogen angebracht; deshalb ist die Belegung mit Leitungen und Schläuchen von beiden Seiten möglich. Zum Öffnen der Energiekette beziehungsweise des Rahmenstegs wird ein Schlitzschraubendreher verwendet. Geschlossen werden kann die Energiekette auch werkzeuglos von Hand. Zur Kontrolle, ob der Schieber wirklich geschlossen oder geöffnet ist, gibt es zwei Kontrollmechanismen:

akustisch - beim Einrasten ist ein Klickton zu hören, und

optisch - durch die rote Farbe des Verriegelungsschiebers ist seine Position gut zu erkennen.

Murrplastik hat für die Evoline-Energieketten neue Regalträger namens Evorack (Bild 3) entwickelt, die beidseitig zu öffnen sind (oben und unten). Dadurch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...