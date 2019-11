Das US-Unternehmen Crocs, Inc. (kurz "Crocs") stellt Produkte her, die viele kennen dürften - die Kunststoffschuhe namens Clogs sind wohl das bekannteste Produkt. Die Aktie war in jüngster Zeit ein Performance-Bringer, denn sie hat auf 3-Monats-Sicht in Euro gerechnet beachtliche rund 47% zugelegt. Wie sehen denn die jüngsten Geschäftszahlen aus, stützen die diesen Kursanstieg? Die jüngsten Zahlen sind die zum 3. Quartal 2019. Da konnte Crocs den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal um durchaus ... (Peter Niedermeyer)

