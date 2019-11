Teslas Gigafactory in Deutschland? von Andreas Groß, Börse Stuttgart TV Nachrichten Der Dax gibt die Vortagesgewinne zum Teil wieder ab. Anleger reagieren enttäuscht, dass sich US Präsident Trump doch nicht durchgerungen hat, Zölle auf Autoimporte aus der EU zu verschieben. Auch fehlen klare Aussagen zum Handelsstreit mit China. Die Börsen in Asien standen unter Druck vor allem wegen der Unruhen in Hongkong. Am Dienstag hatte der Dax wieder auf über 13.300 Punkte zugelegt - offensichtlich ist ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...