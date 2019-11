Die bereits im Vienna MTF, Marktsegment direct market plus, gelistete VST Building Technologies AG (ISINAT0000A25W06) werden zum 14.11.2019 auch in den Handel im Freiverkehr der Börse München, Segment m:access, einbezogen. Die Geschäftsführung der Börse München hat dem Antrag der mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG auf Einbeziehung der Aktien der VST in das Segment m:access heute zugestimmt. Die Einbeziehung in m:access ermöglicht auch die Aufnahme einer Notiz der VST-Aktien im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse und damit auch die Einbeziehung in den XETRA- Handel der Deutschen Börse. Auch hierfür hat VST die mwb fairtrade mandatiert und bei entsprechender Zulassung mit dem Designated Sponsoring beauftragt.

