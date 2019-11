va-Q-tec AG hebt Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2019 an DGAP-Ad-hoc: va-Q-tec AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung va-Q-tec AG hebt Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2019 an 13.11.2019 / 18:02 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- va-Q-tec AG hebt Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2019 an Würzburg, 13. November 2019. Der Vorstand der va-Q-tec AG (ISIN DE0006636681 / WKN 663668) hat auf Basis der positiven Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monate des Jahres 2019 beschlossen, die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2019 anzuheben. Zum sehr starken Umsatzwachstum trug vor allem das überproportionale Umsatzwachstum im Servicegeschäft von 66% auf 21,3 Mio. EUR im Neunmonatszeitraum 2019 bei. Dies ist auf die fortschreitende Diversifizierung der Kundenstruktur sowie den Geschäftsausbau mit bestehenden Kunden zurückzuführen. Mit der Konkretisierung der Prognose zur Veröffentlichung des H1-Berichts war der Vorstand bislang für das laufende Geschäftsjahr von einem Umsatzwachstum von rund 20 % gegenüber dem Vorjahr ausgegangen. Der Vorstand erwartet nun für das Geschäftsjahr 2019 ein Umsatzwachstum von 23% bis 26% gegenüber dem Vorjahr, in Abhängigkeit von der konkreten Entwicklung des Jahresendgeschäfts. Daneben erwartet va-Q-tec weiterhin eine EBITDA-Marge für das Geschäftsjahr 2019 in einer Bandbreite von 11% bis 14% nach 5% EBITDA-Marge im Geschäftsjahr 2018. Den vollständigen Finanzbericht über die ersten neun Monate des Jahres 2019 wird die va-Q-tec AG am heutigen 13. November veröffentlichen. IR Kontakt va-Q-tec AG Felix Rau Telefon: +49 931 35942 - 2973 Email: Felix.Rau@va-Q-tec.com cometis AG Claudius Krause Telefon: +49 611 - 20 585 5-28 Email: krause@cometis.de Über va-Q-tec va-Q-tec ist Pionier hocheffizienter Produkte und Lösungen im Bereich der thermischen Isolation und der TempChain-Logistik. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt hocheffiziente und damit dünne Vakuumisolationspaneele ("VIPs") zur Dämmung sowie thermische Energiespeicherkomponenten (Phase Change Materials - "PCMs") zur zuverlässigen und energieeffizienten Temperaturkontrolle. Darüber hinaus fertigt va-Q-tec durch die optimale Integration von VIPs und PCMs passive thermische Verpackungssysteme (Container und Boxen), die je nach Typ ohne Zufuhr von externer Energie konstante Temperaturen bis zu 200 Stunden halten können. Zur Durchführung von temperatursensiblen Logistikketten unterhält va-Q-tec in einem globalen Partnernetzwerk eine Flotte von Mietcontainern und -boxen, mit denen anspruchsvolle Thermoschutzstandards erfüllt werden können. Neben Healthcare & Logistik als Hauptmarkt werden folgende weitere Märkte von va-Q-tec adressiert: Kühlgeräte & Lebensmittel, Technik & Industrie, Bau und Mobilität. Das im Jahr 2001 gegründete und stark wachsende Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Würzburg. Weitere Informationen unter: www.va-q-tec.com --------------------------------------------------------------------------- 13.11.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: va-Q-tec AG Alfred-Nobel-Straße 33 97080 Würzburg Deutschland Telefon: +49 (0)931 35 942 0 Fax: +49 (0)931 35 942 10 E-Mail: IR@va-Q-tec.com Internet: www.va-Q-tec.com ISIN: DE0006636681 WKN: 663668 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 912025 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 912025 13.11.2019 CET/CEST ISIN DE0006636681 AXC0316 2019-11-13/18:02