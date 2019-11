Lange sah es so aus, als könne die Aktie von ProsiebenSat.1 trotz eines eher durchwachsenen Quartalsberichts an der Börse profitieren. Zwar hatte die Deutsche Bank das Kursziel für ProSiebenSat.1 direkt nach den Zahlen in der Vorwoche von 15,00 auf 14,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die DZ Bank hingegen senkte den fairen Wert für ProSiebenSat1 lediglich von 15,70 auf 15,60 Euro leicht, beließ die Einstufung aber auf "Kaufen". Am Mittwoch allerdings ging es mit den Papieren ... (Achim Graf)

