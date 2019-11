Die Raiffeisen Bank International hat Zahlen für die ersten drei Quartale präsentiert. Das Konzernergebnis sank im Jahresvergleich um 298 Mio. Euro auf 874 Mio. Euro (-25,4 Prozent). Der Zinsüberschuss verbesserte sich um 0,5 Prozent auf 2.531 Mio. Euro. Der Provisionsüberschuss ging um 1,3 Prozent auf 1.307 Mio. Euro zurück. Bereinigt um die Erträge des 2018 verkauften polnischen Bankgeschäfts seien bei Zins- und Provisionsüberschuss deutliche Zuwächse erzielt worden, so das Institut. "Wir verzeichneten in den ersten neun Monaten ein sehr erfreuliches Ertragswachstum", sagte Vorstandsvorsitzender Johann Strobl. "Auch das Kreditwachstum lag trotz der Konjunkturabschwächung über unseren Erwartungen", so ...

