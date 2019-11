Mit einer rigiden Schlankheitskur will der neue Daimler Chef Ola Källenius den Autobauer auf die Zukunft ausrichten und wieder auf mehr Profit trimmen. Wie sein Plan aussieht, hat der Schwede bisher allerdings nur grob skizziert und Details weitgehend für sich behalten. Das soll sich nun ändern. Bei einer Investorenkonferenz in London legt Källenius am Donnerstag (14. November 2019) seine Strategie für die kommenden Jahre vor. Insbesondere für die Frage, ob dem Stuttgarter Konzern wie geplant im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...