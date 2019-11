Bastei Lübbe AG veröffentlicht Halbjahresbericht 2019/2020: 'Das Weihnachtsgeschäft wird für das Geschäftsjahr entscheidend' DGAP-News: Bastei Lübbe AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis Bastei Lübbe AG veröffentlicht Halbjahresbericht 2019/2020: 'Das Weihnachtsgeschäft wird für das Geschäftsjahr entscheidend' 14.11.2019 / 09:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Bastei Lübbe AG veröffentlicht Halbjahresbericht 2019/2020: "Das Weihnachtsgeschäft wird für das Geschäftsjahr entscheidend" * Bastei Lübbe mit planmäßigem Geschäftsverlauf in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres * Positives EBIT von 2,4 Mio. Euro bei 43,2 Mio. Euro Umsatz * Segment Buch mit erfolgreichen Veröffentlichungen: Top-1-Bestseller in Belletristik, Kinderbuch und aktuell im Sachbuch * Prognose für das Gesamtjahr bleibt bestehen Köln, 14. November 2019 - Die im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Bastei Lübbe AG (ISIN DE000A1X3YY0) veröffentlichte heute ihre Ergebnisse für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2019/2020. Demnach entwickelt sich das Geschäft der Bastei Lübbe AG weiterhin planmäßig. Im ersten Halbjahr vom 1. April bis zum 30. September 2019 erzielte der Konzern einen Umsatz von 43,2 Mio. Euro (Vorjahr 47,4 Mio. Euro). Das Konzernergebnis vor Zinsen und Ertrag-steuer (EBIT) verbesserte sich auf 2,4 Mio. Euro verglichen mit -0,2 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Die EBIT-Marge betrug 5,7 % (Vorjahr: -0,4 %). "Stand heute können wir an unserer Umsatz- und EBIT-Prognose für das Geschäftsjahr festhalten", bestätigt Ulrich Zimmermann, Vorstand Finanzen, und ergänzt: "Die Netto-Verschuldung konnte zum Halbjahr auf 13,5 Mio. Euro (Vorjahr 17,8 Mio. Euro) weiter erfreulich reduziert werden. Hier liegen wir sogar besser als erwartet." Die Umsätze von 34,2 Mio. Euro (Vorjahr: 37,5 Mio. Euro) im Segment Buch liegen programmbedingt wie geplant unter dem Vorjahreswert. Aufgrund einer verbesserten Kostenstruktur entspricht das Ergebnis von 0,8 Mio. Euro (Vorjahr: 0,1 Mio. Euro) trotzdem den Erwartungen. "Unsere Programmstrategie im Buchbereich fokussiert immer stärker auf klar definierte Zielgruppen, wie bei unserem New-Adult-Imprint LYX für junge Frauen. Sogenannte Welt-Blockbuster hingegen sind inzwischen schwieriger einzuschätzen", erklärt Klaus Kluge, Vorstand Programm, Vertrieb und Marketing. Spitzentitel und SPIEGEL-Top-1-Bestseller ist seit Sommer Rebecca Gablés neuer Roman "Teufelskrone", der für viele Liebhaber historischer Stoffe das Lieblingsbuch des Jahres ist. Das Segment Romanhefte erzielte im ersten Halbjahr 2019/2020 einen Umsatz von 4,1 Mio. Euro (Vorjahr: 5,1 Mio. Euro) und ein EBIT von 1,0 Mio. Euro (Vorjahr: 0,4 Mio. Euro). Umsatz und Ergebnis liegen damit leicht oberhalb des Plans. Die Umsatzerlöse des aktuellen Geschäftsjahres sind nur eingeschränkt vergleichbar mit denen des Vorjahres, da Bastei Lübbe die Rätselsparte mit Wirkung zum 31. Mai 2019 verkauft hat. Der negative Umsatzeffekt aus dem Verkauf beläuft sich auf ca. 0,9 Mio. Euro im Berichtszeitraum. Im Segment-EBIT enthalten sind die Erlöse aus dem Verkauf der Rätselsparte in Höhe von 0,4 Mio. Euro. Im Segment Games liegen die Zahlen mit einem Umsatz von 4,8 Mio. Euro (Vorjahr 4,8 Mio. Euro) und einem EBIT von 0,7 Mio. Euro (Vorjahr: -0,7 Mio. Euro) am unteren Ende der Erwartungen. Grund ist hier der von August auf November verschobene Erscheinungstermin des Spiels "Year-of-Rain". "Das Games-Geschäfts ist in besonderer Weise vom Erscheinen und der Performance einzelner Spiele abhängig", erläutert CEO Carel Halff, Vorstandsvorsitzender der Kölner AG. Unter Berücksichtigung von Zinsen und Ertragsteuern ergibt sich für den Bastei Lübbe Konzern ein Periodenergebnis in Höhe von 1,1 Mio. Euro nach -0,9 Mio. Euro im Vorjahr. Davon entfallen auf die Anteilseigner der Bastei Lübbe AG 1,0 Mio. Euro nach -1,0 Mio. Euro im Vorjahr. Daraus errechnet sich für das erste Halbjahr 2019/2020 ein Ergebnis je Aktie von 0,07 Euro gegenüber -0,08 Euro im Vorjahreszeitraum. Guter Start ins Weihnachtsgeschäft Der Verlag ist letzte Woche mit einem weiteren Spiegel-Top-1-Titel ins Weihnachtsgeschäft gestartet: Marc Friedrich und Matthias Weik: "Der größte Crash aller Zeiten: Wirtschaft, Politik, Gesellschaft. Wie Sie jetzt noch Ihr Geld schützen können." Rechtzeitig vor Weihnachten ist auch der neue Band der derzeit weltweit erfolgreichsten Kinderbuch-Serie aus der Feder des US-Amerikaners Jeff Kinney erschienen. Auf "Gregs Tagebuch 14 - Voll daneben" warten schon sehnsüchtig viele hunderttausend begeisterte kleine und große Fans. "Das Weihnachtsgeschäft und damit die nächsten Wochen sind entscheidend für unser Geschäftsjahr", so CEO Carel Halff, "jetzt haben die Leserinnen und Leser das Wort". Für das laufende Geschäftsjahr rechnet der Vorstand derzeit mit einem Konzernumsatz zwischen 85 und 87 Mio. Euro (Vorjahr: 95 Mio. Euro) sowie einem positiven EBIT in einer Bandbreite zwischen 3,5 und 5,3 Mio. Euro (Vorjahr: 2,7 Mio. Euro). Der Halbjahresfinanzbericht H1/2019 der Bastei Lübbe AG steht im Internet unter www.luebbe.com/de/investor-relations/finanzberichte/halbjahresberichte zum Download zur Verfügung. Über die Bastei Lübbe AG: Die Bastei Lübbe AG ist ein deutscher Publikumsverlag mit Sitz in Köln, der auf die Herausgabe von Büchern, Hörbüchern und eBooks mit belletristischen und populärwissenschaftlichen Inhalten spezialisiert ist. Zum Kerngeschäft des Unternehmens gehören auch die periodisch erscheinenden Romanhefte. Mit seinen insgesamt zwölf Verlagen und Imprints hat die Unternehmensgruppe derzeit rund 3.600 Titel aus den Bereichen Belletristik, Sach- sowie Kinder- und Jugendbuch im Angebot. Im wachsenden Segment der Hardcover-Belletristik ist das Unternehmen seit vielen Jahren einer der Marktführer in Deutschland. Gleichzeitig ist Bastei Lübbe unter anderem durch die Produktion Tausender Audio- und eBooks Innovationstreiber im Bereich digitaler Medien und Verwertungskanäle. Hierzu gehört auch die Beteiligung am renommierten Game-Publisher "Daedalic Entertainment". Mit einem Jahresumsatz von rund 95 Mio. Euro (Geschäftsjahr 2018/2019) gehört die Bastei Lübbe AG zu den größten mittelständischen Unternehmen im Verlagswesen in Deutschland. Seit 2013 sind die Aktien des Unternehmens im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN A1X3YY, ISIN DE000A1X3YY0). Weitere Informationen sind unter www.luebbe.de zu finden. Kontakt Bastei Lübbe AG: Barbara Fischer Leiterin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Tel.: 0221 / 82 00 28 50 E-Mail: barbara.fischer@luebbe.de 