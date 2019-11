Henkel verlängert die Zusammenarbeit mit dem Sozialunternehmen Plastic Bank um weitere fünf Jahre. Die Partnerschaft besteht seit 2017 und wird nun ausgebaut: Henkel will Projekte in Haiti, Indonesien und auf den Philippinen sowie den Bau von mehr als 400 Plastic Bank-Sammelstellen in Ägypten unterstützen. Allein im Jahr 2020 will das Unternehmen mehr als 600 t des recycelten Materials - sogenanntes Social Plastic - in seinen Verpackungen einsetzen.Als erstes globales Konsumgüterunternehmen ist Henkel eine Partnerschaft mit der Plastic Bank eingegangen - als Teil des Engagements für eine Kreislaufwirtschaft ...

