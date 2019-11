Denn trotz spitz aufgestelltem Thema und konjunkturell angespannter Lage durften die Veranstalter rund 70 Teilnehmer sowie acht Unternehmen in der begleitenden Fachausstellung am 30. Oktober im Hochhaus des Süddeutschen Verlags begrüßen. Im Zentrum der Veranstaltung standen Themen wie die Umsetzung von Mensch-Roboter-Kollaborationen sowie die Rolle von Robotertechnologie bei der Produktion in Losgröße 1.

Den Start in die Praxistagung "Roboter in der Verpackungsindustrie" machte aber Richard Bormann, Leiter der Gruppe "Handhabung und Intralogistik" am Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik & Automatisierung IPA mit einem kleinen Überblick darüber, wo Roboter bereits heute erfolgreich zum Einsatz kommen - und wo die technischen Zukunftsfelder liegen.

Spannend war zu sehen, welche Bedeutung die Verpackungsindustrie bereits heute für Roboterhersteller hat. Denn nach Materialhandhabung sind Anwendungen rund um das Verpacken jedes Jahr aufs Neue das wichtigste Absatzfeld. Die meisten Neuinstallationen in Sachen Robotik sind dabei in Asien zu finden, doch auch Europa stellt einen der wichtigsten Absatzmärkte dar. Nach einer Übersicht zu den relevantesten Märkten und Anwendungen für Roboter, riss Bormann noch die wichtigsten Entwicklungen an -die gleichzeitig auch die Themen der folgenden Vorträge umrissen: Mensch-Roboter-Kollaboration (MRK), Handhabung sowie intuitive Programmierung.

Cobots: Den Widerspruch auflösen

Weiter ging es dann mit einer Frage, auf die aktuell viele Hersteller die passende Antwort suchen: Wie sieht eigentlich ein Cobot für Verpackungsprozesse aus? Nun sind Cobots grundsätzlich nichts Neues und bereits in vielen Industrien im Einsatz. Nicht aber in Verpackungsprozessen. Denn hier geht es vor allem um eines: Geschwindigkeit. Dies mit der nötigen Sicherheit zu verbinden, die für die Arbeit in direkter Umgebung von Menschen ohne trennenden Käfig nötig ist, stellt eine nicht zu unterschätzende Herausforderung dar. Dieser widmen sich Volker Haaf, Strategy & Marketing bei der Gerhard Schubert GmbH, und sein Team bereits seit einiger Zeit, und so entstand ein ganz besonderes Konzept: Der Schubert-Cobot-Baukasten. Hier stellt das Unternehmen gemäß dem Kundenwunsch Applikations-gerechte Lösungen aus Roboter, Werkzeugen, Safety-Komponenten sowie die zugehörige Software und Lizenzen zusammen - und übernimmt auf ...

