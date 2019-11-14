EXANE BNP SENKT RYANAIR AUF 'UNDERPERFORM' (NEUTRAL) - ZIEL 12 EUR GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR ABN AMRO AUF 21 (22) EUR - 'NEUTRAL' SOCGEN HEBT ZIEL FÜR VESTAS AUF 625 (550) DKK - 'HOLD' UBS SENKT ZIEL FÜR SIEMENS GAMESA AUF 14,80 (15) EUR - 'BUY' BERENBERG HEBT ZIEL FÜR BECHTLE AUF 105 (85) EUR - 'HOLD'BERENBERG HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE POST AUF 39 (38) EUR - 'BUY'BOFA NIMMT ZALANDO MIT 'BUY' WIEDER AUF - ZIEL 50 EURDEUTSCHE BANK SENKT ZIEL FÜR DEUTSCHE EUROSHOP AUF 28,50 (30) EUR - 'HOLD'EXANE BNP SENKT FRAPORT AUF 'UNDERPERFORM' (NEUTRAL) - ZIEL 65 EURHSBC HEBT ZIEL FÜR DÜRR AUF 34 (25) EUR - 'HOLD'HSBC SENKT SCHAEFFLER AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 10,50 (9) EURJEFFERIES HEBT ZIEL FÜR SALZGITTER AUF 13,50 (13) EUR - ...Den vollständigen Artikel lesen ...