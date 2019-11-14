Anzeige
Mehr »
Lynx Broker
Login
Donnerstag, 14.11.2019 Börsentäglich über 12.000 News von 617 internationalen Medien

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 723610 ISIN: DE0007236101 Ticker-Symbol: SIE 
Xetra
14.11.19
10:33 Uhr
114,72 Euro
+0,14
+0,12 %
Branche
Elektrotechnologie
Aktienmarkt
DAX-30
EURO STOXX 50
Prime Standard
STOXX Europe 50
DAX International 100
1-Jahres-Chart
SIEMENS AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
SIEMENS AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
114,36
114,38
10:49
114,34
114,36
10:49
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
SALZGITTER
SALZGITTER AG Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
SALZGITTER AG17,530-3,42 %
SIEMENS AG114,72+0,12 %
ZALANDO SE37,550+0,67 %
ZALANDO SE ADR18,500+2,78 %