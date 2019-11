Der Stuttgarter Autobauer kassiert seine mittelfristigen Renditeziele und plant Stellenstreichungen. Die Personalkosten sollen bis 2022 drastisch sinken.

Der Autobauer Daimler steht vor schweren Zeiten. Wie das Handelsblatt schon vorab berichtete, muss der Konzern seine mittelfristigen Renditeziele bei der Autosparte Mercedes kassieren. Statt einer avisierten Marge von acht bis zehn Prozent bis 2021 schafft die Marke mit dem Stern samt Vans lediglich eine Rendite von zumindest sechs Prozent bis 2022, teilte Daimler am Donnerstagmorgen mit.

Und auch diese sechs Prozent stehen unter einem Vorbehalt: Sollte der Handelskrieg zwischen den USA und China doch wieder eskalieren oder die USA Zölle auf EU-Importautos verhängen, wären die Ziele nicht haltbar. Daimler-Chef Ola Källenius versucht nun das Schlimmste zu verhindern.

Der gebürtige Schwede kündigt im Zuge des Kapitalmarkttags von Daimler in London einen Stellenabbau bei dem Dax-Konzern im Management und in den indirekten Bereichen an, also außerhalb der Produktion. Insgesamt will Daimler seine Personalkosten bis 2022 um 1,4 Milliarden Euro reduzieren. Davon entfällt eine Milliarde Euro auf die Pkw-Vision Mercedes, 100 Millionen Euro auf die Transportersparte Vans ...

