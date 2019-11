Der Do & Co Konzern erzielte im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2019/2020 einen Umsatz von 507,85 Mio. Euro (+17 Prozent). Das Ergebnis der nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen beträgt im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2019/2020 0,18 Mio. Euro (VJ: 1,62 Mio). Die EBITDA-Marge beträgt im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2019/2020 12,0 % (VJ: 9,8 %). Die EBITDA-Marge exklusive der Effekte des IFRS 16 beträgt im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2019/2020 9,2 % (VJ: 9,8 %). Diese Reduktion der EBITDA-Marge sei vorrangig auf einmalige Rechts- und Beratungskosten für M&A-Projekte in Höhe von ca. 2,5 Mio. Euro zurückzuführen. Bereinigt um diese Effekte ist die EBITDA-Marge nahezu unverändert. Das Konzernergebnis beträgt 14,95 Mio. Euro (VJ: 15,96 Mio).

