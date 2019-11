Die beiden Fußballstars waren Gäste auf einem Karatbars-Event in Amsterdam. Nach dem Einschreiten der Finanzaufsicht gehen sie auf Abstand zur Firma.

Noch vor wenigen Wochen standen die ehemaligen Spitzenfußballer Lothar Matthäus und Patrick Kluivert mit dem Karatbars-Chef Harald Seiz auf der Bühne. Der Goldhändler hatte die Stargäste nach Amsterdam eingeladen, damit sie für seine angeblich goldgedeckte Kryptowährung Werbung machen.

Kluivert, ehemaliger Stürmer des FC Barcelona, sagte: "Das wird sehr groß. Karatbars und der Kryptocoin ist die Zukunft. Ich hoffe jeder schließt sich dieser Plattform an." DFB-Rekordspieler Matthäus sagte in dem via Youtube verbreiteten Video von dem Karatbars-Werbeevent: "Das Wichtigste ist, dass du daran glaubst."

Doch am Montag haben die Finanzaufsichtsbehörden in mehreren Ländern den Stecker beim "Karatgold Coin" (KBC) gezogen.

Die Bafin warf Seiz vor, über eine Stiftung in Belize ohne Genehmigung elektronisches Geld in Deutschland ausgegeben zu haben. Die Behörde forderte, das Geschäft unverzüglich abzuwickeln.

Die südafrikanische Aufsichtsbehörde FSCA veröffentlichte am gleichen Tag eine Produktwarnung zu Karatbars. Angeblich sammelte der 56-Jährige damit bei Anlegern 100 Millionen Euro ein. Das Handelsblatt berichtete am Montag ausführlich über das, was Seiz seinen Anlegern ankündigte - und was davon einer Überprüfung standhielt.

Aussagen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...