Mit seinen Zielen ist das Unternehmen damit sogar noch ehrgeiziger als die VCI-Studie zur Klimaneutralität, die für die deutsche chemische Industrie von einem Zeithorizont bis 2050 ausging. Bereits bis 2030 will Lanxess den Treibhausgas-Ausstoß von derzeit rund 3,2 Mio. t CO2e/a halbieren.

"Im Pariser Klimavertrag hat die Weltgemeinschaft beschlossen, die Erderwärmung auf unter zwei Grad zu begrenzen. Das erfordert massive Anstrengungen aller Beteiligten", erläuterte der Vorstandsvorsitzende Matthias Zachert. Doch ganz selbstlos sind die Ziele natürlich nicht. "Klimaschutz ist ein Business Case", betonte Zachert mit Blick auf die langfristige Kostensenkung durch mehr Ressourceneffizienz.

Sonderprojekte für 100 Mio. Euro

Um bis 2040 klimaneutral zu werden, will das Unternehmen an drei Stellschrauben drehen. Die erste Säule sind Sonderprojekte mit großem Reduktionshebel: So baut der Konzern am berlgischen Standort Antwerpen derzeit eine Anlage zur Zersetzung von Lachgas. Die neue Anlage geht 2020 in Betrieb und reduziert die Emissionen des Treibhausgases um rund 150.000 t CO2e/a. Nach der Installation einer zweiten Ausbaustufe ...

