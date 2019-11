Die Aktie des Energieerzeugers RWE ist am Vortag weiter angestiegen und per Handelsschluss mit einem Aufschlag von 0,64% bei 26,44 Euro aus dem Handel gegangen. Damit nähert sich die Aktie dem oberen Bereich des fallenden Trendkanals und damit der Short-Zone. Die Aktie ist aktuell in einer normalen Aufwärtskorrektur, der übergeordnete Abwärtstrend ist aber weiterhin klar intakt. Die Short-Zone befindet sich aktuell im Bereich von 27,00/27,40 Euro bzw. im oberen Bereich des fallenden Trendkanals. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...