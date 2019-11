Constantia Flexibles - der weltweit drittgrößte Hersteller von flexiblen Verpackungen mit Hauptsitz in Wien - eröffnet in Indien das weltweit erste Werk, in dem ausschließlich nachhaltigere und recyclebare flexible Verpackungen produziert werden. Schwerpunkt der Produktion im neuen Werk liegt auf der umweltfreundlicheren Verpackungsfamilie Eco-Lam. Die offizielle Eröffnung des ersten Standortes dieser Art findet am 20. November in Ahmedabad, Gujarat/Indien statt. Die Reduzierung von Abfällen im Allgemeinen und von Kunststoffabfällen im Speziellen ist ein relevantes Thema, auch für die Lebensmittel-, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...