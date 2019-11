Die britische Burberry Group plc (ISIN: GB0031743007) wird eine Zwischendividende in Höhe von 11,3 Pence (ca. 13,2 Eurocent) je Aktie an seine Aktionäre ausschütten. Gegenüber dem Vorjahr (11 Pence) ist dies eine Anhebung um 3 Prozent. Die Auszahlung erfolgt am 31. Januar 2020 (Record day: 20. Dezember 2019). Burberry zahlt seine Dividende halbjährlich aus. Für das letzte Geschäftsjahr wurden insgesamt ...

