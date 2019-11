Aumann, Hersteller von Spezialmaschinen und automatisierten Fertigungslinien, hat an der Börse in der ersten Jahreshälfte massiv verloren. Von noch 44,65 Euro im November 2018 ging es mit der Aktie hinab auf 11,72 Euro Ende Oktober. Eine "ausgeprägte Investitionszurückhaltung" im Automobilsektor machte man bereits im August verantwortlich für eine schleppende Konzernentwicklung. Am Donnerstag im frühen Handel allerdings ging es mit der Aumann-Aktie plötzlich um gut sechs Prozent hinauf auf deutlich ... (Achim Graf)

Den vollständigen Artikel lesen ...