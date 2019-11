Am 11.11. war nicht nur Karnevalsbeginn, in China (und inzwischen auch dem Rest der Welt) war zudem Singles Day. Mit anderen Worten: Online-Kaufrausch-Party. Angeblich setzte Alibaba umgerechnet eine Milliarde Dollar um - in der ersten Minute. Am Ende sollen es nach vorläufigen Schätzungen beim chinesischen Handelsgiganten rund 38 Milliarden Dollar geworden sein, nach 27 Milliarden im Vorjahr. Vom Umsatz her war der Montag also der mit Abstand wichtigste Tag für Alibaba, doch der 13. November könnte ... (Achim Graf)

