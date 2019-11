AMS-Chef Everke erklärt, warum er für den zweiten Übernahmeversuch von Osram siegesgewiss ist, was er mit dem Standort Regensburg vorhat und welche Teile der Digital- und Automotive-Sparte verkauft werden könnten.

WirtschaftsWoche: Sie haben nun den zweiten Versuch zur Übernahme von Osram gestartet. Bis 5. Dezember haben die Aktionäre Zeit, Ihr Angebot anzunehmen. Warum soll es diesmal klappen?Alexander Everke: Im ersten Anlauf sahen wir uns ja zwei Private Equity Konsortien gegenüber, einmal Bain und Carlyle und dann Bain und Advent. Das hat natürlich sehr viel Verunsicherung im Markt gebracht und hat die Frage aufgeworfen, ob noch einmal ein weiteres Angebot kommen könnte oder nicht. Das hat sicher einige Aktionäre davon abgehalten, zu tendern. Ganz am Ende der Tender-Periode haben wir dann die 19,99 Prozent der Osram-Aktien gekauft. Das war ja auch das Zeichen, dass ein anderer Bieter als wir fast so gut wie keine Chance mehr hat, wenn wir Großaktionär sind. Aber gleichzeitig ergab sich diese neue Position als größter Aktionär für viele zu spät, um das auch ausreichend zu verstehen und zu tendern. Zudem fiel die begründete Stellungnahme des Osram-Vorstands und Aufsichtsrats beim letzten Mal weniger positiv aus als sie diesmal ausgefallen ist. Und natürlich haben wir die Annahmeschwelle diesmal auf 55 Prozent gesenkt. Aus all diesen Gründen gehen wir diesmal fest davon aus, dass die Übernahme diesmal klappen wird.

Gleichzeitig gibt es auch neue Hürden für Ihren Übernahmeversuch. Der Londoner Hedgefonds SandGrove Capital Management hat 5,75 Prozent der Osram-Aktien gekauft. Macht das die Übernahme schwieriger für Sie?Ein Hedgefonds möchte an dieser Transaktion Geld verdienen. Das kann er aber nur, wenn auch die Mindestannahmeschwelle getroffen wird. Das heißt, auch der Hedgefonds hat ein Interesse, dass wir diese Schwelle überschreiten. Das macht die Sache etwas komplexer, aber gleichzeitig haben sich auch im ersten Durchlauf der Übernahme Hedgefonds engagiert. Jetzt ist es ein größerer Anteil, deshalb ist es publik. Aber es ist keine ganz neue Situation für uns.

Wahrscheinlich wird der Hedgefonds auf ein Spruchverfahren spekulieren und in einem zweiten Schritt klagen, dass der gezahlte Preis für Osram zu niedrig war. Ist das ein Risiko für Sie?Ich sehe hier kein unerwartetes Risiko. Wir zahlen grundsätzlich den Preis, den wir genannt haben.

Die zweite ...

Den vollständigen Artikel lesen ...