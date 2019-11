Evotec SE nimmt in nächster Zeit an einigen Investorenkonferenzen teil, etwa an der Jefferies London Healthcare Conference in London am 20. November, einen Tag später am LBBW German Company Day in London, am Deutschen Eigenkapitalforumin Frankfurt am Main am 25. November, an der Kempen"s London Conference am 27. November 2019 sowie der Berenberg European Corporate Conference in Surrey/UK am 3. Dezember 2019.

