Der Aufsichtsrat der Zumtobel Group hat den Vertrag von CFO (Chief Financial Officer) Thomas Tschol verlängert. "Wir haben Thomas Tschol als ausgezeichneten Finanzexperten schätzen gelernt und freuen uns auf eine weitere vertrauensvolle Zusammenarbeit. Mit der Verlängerung seines CFO-Mandats setzen wir einen wichtigen Schritt, um Stabilität und Wachstum für alle Stakeholder zu bringen", erklärt Jürg Zumtobel, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Zumtobel Group. "Mein Ziel ist es, den eingeleiteten Veränderungsprozess mit vollem Engagement und Tempo fortzuführen. Nur so wird es uns gelingen, das Unternehmen langfristig auf die Erfolgsspur zu bringen", so Thomas Tschol, CFO Zumtobel Group. Thomas Tschol übernahm mit ...

