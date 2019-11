Der ATX verharrt rund um die 3200 Punkte. Am Abend besuchte uns FACC-IR-Chef Manuel Taverne im Office. Er hatte was abzuholen, nämlich den Wanderpokal für den Sieg beim Aktienturnier. Ab Jänner steht die Titelverteidigung an, da kommt das nächste Turnier. FACC ( Akt. Indikation: 12,06 /12,19, -0,86%) Eine Diashow "Wo die drei Wanderpokale gerade sind", haben wir auch, und zwar unter https://photaq.com/page/index/3722 Polytec 3.89% Semperit -3.03% Mayr-Melnhof 3.71% EVN -1.58% S Immo 1.73% DO&CO -1.42% Freude haben wir mit Polytec, erst gestern die Aktie zu 8,72 Euro aufgestockt und gleich heute zu 9,36 wieder gegeben: 7,3 Prozent overnight sind schon fein, freilich lassen wir die Stammposition stehen, denn Polytec könnte noch deutlich ...

