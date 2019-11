Tesla ist aktuell Marktführer bei reinen Elektro-Pkw in Deutschland. Von Jahresbeginn bis zum 31. Oktober wurden 9.301 E-Autos von Tesla neu zugelassen, wie aus Daten des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) in Flensburg hervorgeht. Das entspricht einem Marktanteil von 17,6 %. Auf Rang zwei folgt Renault mit 8.330 reinen Stromern vor BMW mit 7.957, VW (6.208) und Smart (5.862). Auf den weiteren Plätzen folgen Hyundai (4.497), Audi (3.204), Nissan (2.747), Kia (1.751) und Jaguar (789). Das am häufigsten ...

