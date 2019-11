Die seit Jänner im Wiener direct market plus gelistete VST Building Technolgoies notiert seit heute auch im Freiverkehr der Börse München, Segment m:access. Die Einbeziehung in m:access würde auch die Aufnahme einer Notiz der VST-Aktien im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse und damit auch die Einbeziehung in den XETRA-Handel der Deutschen Börse ermöglichen, heißt es. Eine Zulassung sei beauftragt, teilt das Unternehmen mit. (Der Input von gabb Neue Aktien für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 14.11.)

