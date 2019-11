CTS-Eventim-Gründer und Vorstandschef Klaus Schulenberg hat die jüngste Rallye der Aktie für einen Verkauf von Anteilen genutzt. Mit der Platzierung von 4,2 Millionen Aktien sinkt seine über die KPS Stiftung gehaltene Beteiligung von etwas mehr als 43 Prozent auf 38,8 Prozent, wie CTS Eventim am Donnerstag in München mitteilte. Angaben zum Verkaufserlös machte das Unternehmen nicht.Gemessen am Schlusskurs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...