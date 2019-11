Der amerikanische Finanzdienstleister Radian Group Inc. (ISIN: US7502361014, NYSE: RDN) kündigt eine Quartalsdividende in Höhe von 0,0025 US-Dollar an, wie am Mittwoch berichtet wurde. Das Unternehmen mit Firmensitz in Philadelphia im Bundesstaat Pennsylvania schüttet auf das Gesamtjahr gerechnet 0,01 US-Dollar aus. Dies entspricht beim aktuellen Börsenkurs von 25,74 US-Dollar (Stand: 13. November 2019) einer Dividendenrendite von 0,04 Prozent. Die Auszahlung ...

