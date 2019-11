Niemand hätte gedacht, dass virtuelle Sportwetten jemals so erfolgreich werden könnten. Das, was bei den meisten Online Spielern am Anfang als verpönt angesehen wurde, hat sich mittlerweile zu einem eigenständigen Geschäftsmodell bei Online Casinos sowie eSports Anbietern entwickelt. Hervorragende Grafiken und professionelle Kommentare eines Sportreporters im Hintergrund, der den Verlauf des Spiels begleitet, macht virtuelle Sportwetten zu einem echten Vergnügen. Der Trend ist steigend und jeder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...