Das Urlaubsportal Holidaycheck wehrt sich gegen eine Agentur, die Hoteliers wohl für positive Bewertungen bezahlen ließ. Der Fall zeigt, wie das Geschäft mit falschen Nutzerempfehlungen läuft und wer davon profitiert.

Pool und Meer leuchten blau, die Sonnenschirme stehen adrett aufgereiht am Sandstrand und die Zimmer im Hotel seien "alle neu renoviert" und "mit allem ausgestattet, was man braucht", einfach "wunderschön und sauber!", heißt es in den Bewertungen. Auf den ersten Blick wirkt das Strandhotel in Chalkidiki, einer Halbinsel im Norden Griechenlands, wie der Hauptgewinn der großen Reiselotterie. Nur ein kleiner Hinweis auf der Hotelbewertungsplattform Holidaycheck trübt das Bild vom großen Urlaubsglück: "Dieses Hotel wird gerade von unserem Team beobachtet und überprüft." Klickt man darauf, wird das Symbol einer Warnsirene eingeblendet. Dazu die Erklärung: "Achtung Manipulationsverdacht! Es gibt Grund zu der Annahme, dass versucht wurde, gefälschte Bewertungen für dieses Hotel abzugeben oder Gästemeinungen unlauter zu beeinflussen." Die Plattform würde Hotels kennzeichnen, "bei denen Fake-Verdachtsfälle und unlautere Gästebeeinflussung aufgetreten sind", heißt es weiter.

Tatsächlich finden sich schnell Hinweise, die die Zweifel an dem vermeintlichen Traumhotel verstärken: Von Sauforgien am Pool, Toilettenmangel und unfreundlichem Personal berichtet ein ehemaliger Gast: "Wir haben uns aufgrund der positiven Bewertungen und der Hotelbeschreibung für dieses Hotel entschieden", schreibt er. "Es war der größte Reinfall ...

