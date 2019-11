Ein Messverfahren der Medizintechnikfirma ermittelt den Zuckergehalt ohne Hauteinstich. Bald könnte Diamontech an der Börse 255 Millionen Euro wert sein.

Das Medizintechnik-Unternehmen Diamontech strebt an die Börse, um sein neuartiges Blutzucker-Messgerät weiterzuentwickeln. Von diesem Donnerstag an bis zum 26. November können die Aktien gezeichnet werden. Das Berliner Unternehmen plant sein Börsendebüt im Prime Standard an der Frankfurter Börse am 29. November.

Diamontech bietet bis zu 1,8 Millionen neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung zu einem Preis zwischen 32,00 und 38,00 Euro an. Bis zu 68 Millionen Euro - inklusive Mehrzuteilungsoption - will das Unternehmen an der Börse einsammeln.

"Blutzuckermessung ohne Pieks und Blut", so wirbt das Unternehmen auf seiner Homepage für die neue Technologie. Das 2015 gegründete Start-up hat ein laserbasiertes Messverfahren entwickelt, dass photothermisch den Zuckergehalt im Blut misst - durch Auflegen eines Fingers auf eine optische Schnittstelle. Die Technologie ist das Ergebnis einer mehr als 20-jährigen wissenschaftlichen Forschung von Werner Mäntele, Professor für Biophysik, der Gründer und größter Anteilseigner der Gesellschaft ist.

Die CE-Zertifizierung für sein erstes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...