Gazprom lädt möglicherweise zur letzten Chance. Das Unternehmen musste für seine Aktie am Mittwoch einen Abschlag von 2 % hinnehmen. Dies ist insofern wichtig, als jetzt die Untergrenze bei 7 Euro erneut erreicht wurde. Dies wiederum stellt dann die Formation dar, an der es für den Wert schnell wieder aufwärts gehen könnte. Denn: Die wirtschaftlichen Voraussetzungen für ein Comeback nach oben sind sehr gut. Es könnte schnell gehen Das Unternehmen baut noch immer kräftig an der Nordseepipeline Nordstream ... (Frank Holbaum)

