HMD Global hat dank des neuen Smartphones von Nokia, dem "Nokia 7.2", große Hoffnungen. Das neue Produkt soll für die bekannten Marken Samsung, Huawei und Xiaomi ein starker Konkurrent werden. Das Smartphone ist schlicht gehalten, wie es eigentlich immer bei Nokia der Fall war. Im Großen und Ganzen hat das neue Produkt in seinen Tests gut abgeschnitten. Jedoch gibt es einen kleinen Haken bei der Sache. Der Akku scheint nicht die Stärke des Produkts zu sein. Chartbild in der Analyse: Was ist mit ... (Anna Hofmann)

Den vollständigen Artikel lesen ...