Nie wurde in Deutschland so viel vererbt wie heute. Das macht ältere Menschen zu einer lukrativen Beute für gierige Freunde und Pfleger - falls sie nicht richtig vorsorgen.

Ein blauer Müllsack, darin ein paar Fotos, ein paar Dokumente - das ist alles, was den Kindern bleibt. Mehr hat die fremde Frau nicht rausgerückt. Sie besitzt jetzt das Haus des Vaters, die Möbel, das Interieur. Klaus V. war schon lange nicht mehr fit, litt seit Jahren unter Wahnvorstellungen. Mal erzählte er von einem Mann im Lodenmantel, der ihn nachts besuche. Mal behauptete er, seine Schwester stehle Toilettenpapier und Salz. Seine Frau berichtete dem Hausarzt, ihr Mann sehe weiße Mäuse. Als sie starb, muss es noch schlimmer geworden sein.

Dann trat die fremde Frau in sein Leben, bot Klaus V. an, sich um ihn zu kümmern. Drei Monate später waren die Kinder um ihr Erbe gebracht. Klaus V. hat der fremden Frau das Haus verkauft, zum Freundschaftspreis, fast geschenkt. Und den drei Kindern bleibt: ein blauer Müllsack.

Für das, was Klaus V. womöglich widerfahren ist, gibt es in Ländern wie den USA einen Rechtstitel: "undue influence" - unangemessene Einflussnahme. Allgemein geht es dabei um Fälle, in denen eine Person das Machtgefälle gegenüber einer anderen Person ausnutzt; konkret um Fälle, in denen bezweifelt wird, dass ein Greis aus freien Stücken sein Haus verschenkte oder sein Vermögen vermachte, weil er bei der Unterzeichnung des Testaments oder Vertrags nicht mehr bei Verstandeskraft, psychisch erkrankt oder aus anderen Gründen leicht manipulierbar war. In Deutschland ist umgangssprachlich von Erbschleicherei die Rede: von einer Beeinflussung des alten Menschen, die gegen "die guten Sitten" verstößt, aber unter Berufung auf die "Testierfreiheit" keinen Straftatbestand erfüllt.

Dabei ist die wachsende Dimension des Problems unleugbar. 2,1 Billionen Euro werden zwischen 2015 und 2024 in Deutschland an die nächste Generation weitergegeben, so das Institut Empirica - 50 Prozent mehr als in der Dekade nach der Jahrtausendwende. Viele Alte wohnen allein, werden nicht großfamiliär, sondern professionell betreut - und ihre Zahl wird zunehmen: Dennoch wird das Ausmaß der Erbschleicherei in Deutschland weder vermessen noch konsequent verfolgt wird. "Weil es keine Zahlen gibt, wird so getan, als gebe es das Problem nicht", sagt Annett Mau, Oberkommissarin beim Landeskriminalamt (LKA) Berlin. Ganz anders in den USA. Dort sind Vermögensdelikte zulasten älterer Menschen als Problem erkannt und Milliardenschäden dokumentiert. Mau: Es "ist doch unlogisch davon auszugehen, dass es nur bei uns anders sein soll".

Die Evidenz der Daten unterstreicht es. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes waren 2017 rund 3,4 Millionen Menschen in Deutschland pflegebedürftig; in zehn Jahren werden es bereits 4,1 Millionen sein. Auch die Zahl der Menschen, die älter als 66 sind, wird bereits in den kommenden zehn Jahren um 15 Prozent steigen. Dadurch verschärft sich das Risiko, dass Alte und Pflegebedürftige in den Fokus von Kriminellen geraten und sich zu ihrem Nachteil kalt berechnenden Erbschleichern anvertrauen - ganz gleich, ob es sich dabei um Verwandte, Nachbarn, Betrüger oder Dienstleister handelt. Mehr noch: Neue Fälle beim LKA Berlin deuten darauf hin, dass gewerbsmäßige Kriminelle die Alten als attraktive Zielgruppe für sich entdeckt haben. Aus Sicht der Täter ist das vor allem rational: "Die Angst, verlassen zu werden, veranlasst Menschen zu Entscheidungen, die sie unter normalen Umständen nie getroffen hätten", sagt Uwe Brucker, über 20 Jahre Leiter des Fachbereichs Pflege beim Medizinischen Dienst der Krankenkassen.

Klaus V. zum Beispiel. Die Mitarbeiterin eines ambulanten Pflegedienstes stellte ihm im Oktober eine Frau vor, die ihn seither mehrmals in der Woche besuchte. Einen Monat später wollte er mit seinen Kindern nichts mehr zu tun haben. Dass die Frau dafür verantwortlich ist, lässt sich nicht belegen; in den Unterlagen eines Heims aber, in das Klaus V. später zog, finden sich Hinweise, dass sie ihn gezielt von der Familie abschotten wollte: Ab jetzt habe alles über sie zu laufen, sie sei zuständig. An Weihnachten unterzeichnet Klaus V. eine von mehreren Personen lancierte Vereinbarung zum Verkauf seines Hauses - auf dem Notizblock eines Lady Fitness Clubs.

Kurz darauf kam es im Heim zu "Terroranrufen" im Zwei-Minuten-Takt seitens der fremden Frau. So protokollierte es jedenfalls eine Pflegerin: Klaus V. sei aufgelöst gewesen. In einem Gerichtsprozess, den die Kinder wegen des Hausverkaufs anstrengten, berichtete die Pflegerin zudem, Klaus V. habe sie gebeten, die Frau abzuwimmeln, wenn sie das nächste Mal komme. Gleichwohl ließ sich Klaus V. von der Frau immer wieder besuchen und vier Wochen nach den Terroranrufen auch abholen - ohne Vorwarnung und "für ihn selbst überraschend", so hat es die Pflegerin in den Akten festgehalten. Wie sich später herausstellte, war es der Tag, an dem der Hausverkauf notarisiert wurde. Der Notar räumte vor Gericht ein, dass er dem Hausverkäufer üblicherweise keine Frage stellt, auf die er mehr als "Ja" oder "Nein" erwartet. Ob Klaus V. verstand, was er unterschrieb und das Dokument unterschreiben wollte - wer vermag es zu sagen?

Ambulante Pfleger dürfen erben

Das Grundmuster der Erbschleicherei ist denkbar einfach: Der Täter gewinnt das Vertrauen des Opfers und isoliert es, blockt etwa Telefonate ab oder rückt die Verwandten in ein schlechtes Licht - und redet ihm so lange ein schlechtes Gewissen ein ("Wenn du mich nicht hättest ..."), bis sich der Betroffene erkenntlich zeigt. Laut einer Studie des US-Finanzdienstleisters True Link werden Senioren in den USA auf diese oder ähnliche Weise jedes Jahr um 36 Milliarden Dollar erleichtert. Rund ein Fünftel geht auf das Konto von Personen, die aus dem direkten Umfeld des Opfers stammen. Menschen mit Gedächtnisschwäche verlieren doppelt so viel wie geistig rüstige Rentner. Die Dunkelziffer ist groß. Der Studie zufolge werden nur wenige Taten den Behörden gemeldet.

Auch die Erhebungen des Schweizer Instituts zur Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität deuten darauf hin, dass es abseits der Kriminalstatistik ein gewaltiges Problem gibt. Jeder vierte Schweizer über 55 wurde demnach schon einmal Opfer von Finanzmissbrauch. In der Generation 55 plus wurde jeder Zwanzigste von Freunden und Verwandten betrogen; in der Generation 85 plus sogar jeder Zehnte.

Und Deutschland? Wenig Forschung. Wenig Interesse. Auf eine Anfrage der FDP-Fraktion erklärt die Bundesregierung, ihr sei das Thema nur "durch die Schilderung von Einzelfällen" bekannt. Daten zum Umfang des Problems lägen ihr nicht vor. Die Deutsche Hochschule der Polizei und die Leibniz Universität Hannover bestätigen die Einschätzung in einem Bericht für das Bundesjustizministerium. Darin heißt es, Gefahren für Menschen im "Vierten Lebensalter" würden über repräsentative Bevölkerungsumfragen und die Kriminalstatistik wohl "nur unzureichend abgebildet".

Nach Einschätzung von Pflegeexperte Brucker führen die statistische Nichterfassung des Problems und der schiere Datenmangel dazu, dass das Thema auch in der Prävention keine Rolle spiele. Immerhin: Das LKA Berlin hat inzwischen eine Fachdienststelle eingerichtet: Kriminaloberkommissarin Annett Mau und ihre Kollegen kümmern sich dort um jährlich 60 bis 90 Fälle von Vollmachtsmissbrauch zulasten von Senioren. "Die Zahl der Taten mag, verglichen ...

